Українські консульства в Польщі: на яку допомогу від них можна розраховувати і як зв’язатись (телефони)

Українці, які опинилися під час війни на території Польщі, завжди можуть розраховувати на допомогу Посольства України та консульств нашої країни, на які з недавніх пір поклали ще й функції військового обліку.

В останніх, наприклад, вирішуються питання, пов'язані з документами, що засвідчують особу. Так можна:

продовжити термін дії паспорта, якщо термін його дії добігає кінця. Термін дії паспорта продовжать ще на 5 років, а дитячі — на 4 роки. Слід пам'ятати, що паспорт можна продовжити не раніше ніж за три місяці до передбачуваного терміну закінчення його дії. Для цього Вам потрібно буде заповнити анкету, віддати старий паспорт на перевірку, а у разі дитячого паспорта — надати свідоцтво його народження;

внести в паспорт батька інформацію про дитину, якій ще не виповнилося 16 років. Для цього необхідно заповнити відповідну форму заяви, додати свідоцтво про народження дитини, а також дві фотографії дитини розміром 3,5×4,5 см;

отримати посвідчення особи, в якій особисті дані будуть вказані польською та українською мовами. У цьому випадку Вам також потрібно буде заповнити відповідну заяву, додатково додати документ про перетин українсько-польського кордону та дві фотографії для паспорту.

Крім того, з 2023 року дипломатичні установи України за кордоном зможуть проводити реєстрацію актів цивільного стану — шлюбів та розлучень, зазначає Ukraineinpoland. pl/

Якщо у Вас виникли питання щодо паспорта, інших документів або процедури легалізації перебування в Польщі, ви можете зателефонувати до цілодобової довідкової лінії посольства України в Польщі: +48 698 976 335, +48 664 302 194, +48 664 302 48 22 629 81 03.

Також записатися на прийом у консульство можна онлайн .

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як зареєструвати дитину, народжену за кордоном, і які документи потрібні для її повернення в Україну .

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