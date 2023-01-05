Українці складатимуть іспити на права водія по-новому: що змінилося

В Україні, де раніше планували збільшити штрафи для водіїв за перевищення швидкості, змінився алгоритм отримання прав водія. Тепер після навчання в автошколі спочатку сдається теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, і лише після цього майбутній водій освоює практичні навички водіння та вдруге складає іспит у МВС. Про це йдеться у повідомленні МВС України.

«На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера https://pdr.infotech.gov.ua/ готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу — практичної підготовки. Опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія!» — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Польщі дозволили українцям їздити із простроченими водійськими правами.

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