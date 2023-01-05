39.98 / 40.77 41.79 / 42.75
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Українці складатимуть іспити на права водія по-новому: що змінилося

17:09 5 січня 2023
Водійські права

В Україні, де раніше планували збільшити штрафи для водіїв за перевищення швидкості, змінився алгоритм отримання прав водія. Тепер після навчання в автошколі спочатку сдається теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, і лише після цього майбутній водій освоює практичні навички водіння та вдруге складає іспит у МВС. Про це йдеться у повідомленні МВС України.

«На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера https://pdr.infotech.gov.ua/ готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу — практичної підготовки. Опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія!» — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Польщі дозволили українцям їздити із простроченими водійськими правами.

236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник

Олегу Виннику знайшли заміну: замість нього співатиме грузин

Салат «Ольга» на Різдво: обов&#39;язково поставте його на стіл – гості з&#39;їдять швидше олів&#39;є

Салат «Ольга» на Різдво: обов'язково поставте його на стіл — гості з'їдять швидше олів'є

Настя Каменських

Настя Каменських нарешті розкрила правду про життя з Потапом

Залужний та Сахащик

Диктатору білорусі варто «напрягтися»: Залужний зустрівся з «білоруським Черчіллем»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту