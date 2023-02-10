Частина Запоріжжя залишилася без електрики та тепла внаслідок нічного удару по місту (фото)

Внаслідок масованих нічних ракетних ударів в різних районах Запоріжжя ушкоджено обʼєкти енергетичної та промислової інфраструктури. На обʼєктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів. Окрім того, на місцях деяких прильотів виникли пожежі. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На щастя, ніхто з людей не постраждав — чергові зміни під час тривоги перебували в укритті. Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та обʼєкту культурного призначення. На цей час частина міста залишається без світла, тож відповідно подекуди є й проблеми з подачею опалення. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Також через пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури з восьмої години ранку у місті діють погодинні стабілізаційні відключення», — розповів він.

В компанії «Укренерго» повідомили також, що є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

«Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі. Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми „Укренерго“ вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в Україні вранці була оголошена масштабна повітряна тривога та розпочалися екстрені відключення електрики.

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