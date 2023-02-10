«Я помирала, але це не було страшно», — жінка поділилась спогадами про те, що побачила під час клінічної смерті

У Тіни Хайнс зупинилося серце в лютому 2018 року після того, як вона впала на під'їзній дорозі. Вона не реагувала, і, намагаючись врятувати її життя, її чоловік Брайан намагався привести її до тями, розповідає видання The Sun. Брайан відчайдушно двічі намагався реанімувати дружину. І по дорозі до лікарні Тіну кілька разів реанімували медики, тож в цілому вона померла на 27 хвилин. Вже в лікарні медики вшосте застосували до неї дефібрилятор, який повернув її до життя. Незважаючи на те, що фізично Тіні було важко, вона не злякалася і сказала, що те, що вона пережила, просто вразило її.

«Неймовірний спокій і умиротворення я відчула, коли побачила Ісуса, який стояв там з широко розпростертими руками. І прямо за Ісусом, який стояв там, було це неймовірне сяйво», — розповіла вона в інтерв'ю Християнській мережі мовлення.

Прокинувшись після штучної коми, Тіна з Арізони, США, нашкрябала записку «це реально», і кивнула на небо.

«Це було так реально, кольори були такими яскравими», — сказала вона.

Медики були спантеличені її випадком, оскільки спочатку сказали її чоловікові Брайану, що у неї може бути черепно-мозкова травма. Однак вже через день її життєві показники повернулися до норми. Медики з Університету штату Вірджинія класифікують переживання на межі життя і смерті як досвід, що змінює життя, який може статися в екстремальних умовах, коли жодні чуттєві переживання не мали бути можливими. Ці умови можуть включати травму, припинення мозкової діяльності, глибокий загальний наркоз або зупинку серця, кажуть вони. Ці переживання можуть відрізнятися від однієї людини до іншої, і в багатьох випадках, за словами експертів, пацієнти, які переживають таке, почуватимуться дуже комфортно і не відчуватимуть болю.

Такі випадки вважаються рідкісними, але одна жінка нещодавно розповіла, що провела п'ять років на небесах, коли померла на 14 хвилин у 2001 році. Доктор Лінда Крамер розповіла, що коли лікарі швидкої допомоги кинулися її рятувати, вона відчула себе так, ніби опинилася в іншому світі. Після реанімації вона змогла згадати «перебування на небесах» де, за її словами, вона бачила гірський хребет, який був у 30 000 разів вищий за Еверест. Тим часом, інші стверджують, що побували в пеклі, в тому числі чоловік на ім'я Білл Візе. У 1998 році він помер протягом 23 хвилин і стверджував, що його «затягнуло в глибини пекла», де він побачив «яму з палаючими тілами».

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували статтю про смерть Пако Рабана, чому великий кутюр'є мав репутацію божевільного.

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