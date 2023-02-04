Смерть Пако Рабана: чому великий кутюр'є мав репутацію божевільного

У п'ятницю, 3 лютого, у Франції помер всесвітньо відомий кутюр'є Пако Рабан. Йому було 88 років. Причина смерті поки що не називається. За всієї його слави Рабан надійно зберігав подробиці особистого життя в таємниці. Ще 50 років тому він отримав прізвисько Wacko Paco — Божевільний Пако. Воно закріпилося за ним не тільки через одяг, який створював модельєр, а й завдяки його численним, м'яко кажучи, дивним заявам.

Франсіско Рабанеда-і-Куерво (справжнє ім'я дизайнера) народився 18 лютого 1934 року у місті Пасахес. Ця частина Іспанії відома як Країна Басків. Його мати працювала швачкою у відомого дизайнера Крістобаля Баленсіаги. Батько дослужився до звання генерала в армії. Сім'я мала велику повагу. Однак малюк Франсіско нічого цього не застав.

Його батько перетворився на ворога народу, коли до Іспанії до влади прийшли фашисти на чолі з Франко. Генерал Рабанеда-і-Куерво командував гарнізоном Герніки. У 1936 році його застрелили. Франсіско тоді було лише два роки.

У 1939 році його родина бігла до Франції. Там і пройшло все життя Рабана. Він навчався в університеті образотворчих мистецтв у Парижі та отримав диплом архітектора. Однак ще студентом зацікавився створенням металевих аксесуарів для модного одягу. Особливою популярністю користувалися його ґудзики. Їх охоче купували Крістіан Діор, Ів Сен-Лоран, П'єр Карден для своїх колекцій.

Карден запросив Рабана працювати до себе. Пако захопився дизайном одягу. Але його більше цікавили нетрадиційні матеріали — метал, папір, пластик. Це захоплення принесло йому в Парижі репутацію enfant terrible — нестерпної жахливої дитини. Легендарна Коко Шанель зневажливо називала Рабана бляхарем.

Але це не зупинило впертого іспанця. У 1966 році він оголосив про створення власного будинку моди Paco Rabanne і представив в Парижі першу колекцію. Її назва говорила сама за себе — «Маніфест: 12 суконь, які не можна носити, із сучасних матеріалів». Публіка була у захваті! Вбрання з алюмінію та пластику викликали фурор. Манекенниці танцювали в них босоніж на подіумі. Рабан став першим у світі модельєром, який перетворив показ на музичне шоу.

У 60-х роках минулого століття весь світ божеволів по космосу. Рабан відчув це і зумів реалізувати футуристичні мрії публіки у своїй колекції. У 1968 році він закріпив за собою славу «космічного» новатора, створивши вбрання для фантастичного фільму «Барбарелла», в якому хизувалась на екрані молода Джейн Фонда. Багато в чому завдяки цим вбранням картина стала культовою.

Джейн Фонда у фільмі "Барбарелла"

Після успіху «Барбарелли» багато кінозірок зверталися до Рабана. Він одягав Одрі Гепберн, Бріжит Бардо, французьку співачку Франсуазу Гарді.

Якщо ви думаєте, що любов знаменитостей до божевільного Пако пройшла так само швидко, як почалася, то ви помиляєтеся. У 1996 році він створив вбрання для турне французької співачки Мілен Фармер. У 2011 році Леді Гага викликала фурор на церемонії вручення музичної премії MTV Europe Music Awards, з'явившись там у сукнях з паперу від Рабана.

Кутюр'є також зробив революцію у парфумерії. Його парфуми та одеколони користуються неймовірною популярністю вже понад півстоліття.

Пако Рабан пробує на смак сукню із шоколаду

Рабан часто робив скандальні заяви. Він стверджував, що прожив кілька життів і насправді йому 78 тисяч років. Він особисто знав Ісуса Христа, тричі спілкувався з Богом, убив Тутанхамона, був куртизанкою при дворі короля Людовіка XV.

У 1999 році кутюр'є повідомив журналістам, що йому було бачення — Париж охоплений полум'ям, люди кидаються в Сену, щоб урятуватися від пожежі. Сотні, навіть тисячі загинуть! І станеться все це 11 серпня 1999 року, бо на столицю Франції впаде радянська космічна станція «Мир». Рабан також стверджував, що його бачення збігається з пророцтвом Нострадамуса, яке він сам Пако і розшифрував.

Модельєр був настільки впевнений у своїх словах, що заприсягся більше ніколи не передбачати майбутнє, якщо 11 серпня нічого подібного не станеться. Пізніше Рабан заявив, що йому з'явилася Діва Марія і попросила продовжувати робити пророцтва. І його прогнози періодично з'являлися у спеціалізованих виданнях, проте не збувалися.

Пако Рабан став четвертим відомим модельєром, якого світ втратив за останній рік. У січні 2022 року помер легендарний французький кутюр'є Тьєрі Мюглер. Йому було 73 роки.

У серпні пішов із життя японський дизайнер Ісей Міяке. Йому було 84 роки.

А наприкінці грудня на 82-му році життя померла Вів'єн Вествуд, культовий британський модельєр.

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