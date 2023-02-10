Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

У низці випадків допомогу на оплату житлово-комунальних послуг можуть не призначити. Про це повідомили в ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Там нагадали, що субсидія не надається. якщо:

- загальна площа квартири більша ніж 130 кв м, а житлового будинку — більше як 230 кв м. Норма не застосовується до дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома та більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням;

- у власності когось з членів сім’ї є транспортний засіб, випущений менше ніж п’ять років тому (крім мопеда й причепа);

- у власності сім’ї є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда й причепа);

- у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижчого ніж мінімалка чи особи, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та отримувачів соціальної пенсії);

- є борг з оплати ЖКП більше трьох місяців, а його сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн);

- хтось з прописаних у житлі членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн (окрім лікування). Це не стосується випадків, коли протягом пів року перед купівлею нового житла було продане інше;

- надміру перераховану (виплачену) субсидію за попередні періоди одержання не повернули;

- у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці);

- у складі сім’ї є власник більше ніж одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, яке належить людині на праві спільної сумісної чи часткової власності та розташоване в сільській місцевості);

- у когось з членів сім’ї є депозит у розмірі понад 100 тис. грн;

- хтось з членів сім’ї купував валюту на загальну суму в розмірі 50 тис. грн протягом року перед зверненням.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Пенсійному фонді розповіли, у яких випадках можуть змінити суму субсидії. Також повідомлялось, що з 1 лютого змінять правила для субсидіантів.

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