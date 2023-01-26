Безготівкової сплати комуналки за рахунок субсидії не буде: в Україні з 1 лютого змінять правила для субсидіантів

З 1 лютого 2023 року в Україні скасують можливість безготівкової сплати комуналки за рахунок субсидії, як це досі практикувалося.

Як пояснила в ефірі Суспільного заступник голови головного управління Пенсійного фонду у Житомирській області Світлана Антонюк, гроші надходитимуть на рахунок у банк, або ж видаватимуться готівкою.

Останнє можливе через установи Ощадбанку чи Укрпошти.

«Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно перераховувати ці виплати, гроші надходитимуть до Ощадбанку. Потрібно буде підійти до Ощадбанку і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому чи іншому банку — для подальшого перерахування грошей», — розповідала Світлана Антонюк.

Ті ж українці, які вже одержують субсидії, змін не відчують, запевнила вона.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» пояснили, як самому підрахувати свій щомісячний дохід, аби знати, чи можете ви претендувати на отримання субсидії на оплату комунальних видатків.

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