Перерахунок житлової субсидії: у Пенсійному фонді розповіли, у яких випадках можуть змінити суму виплат

В Україні, де незабаром змінять правила для субсидіантів, при призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг з початку неопалювального сезону враховуються доходи домогосподарства за ІІІ і ІV квартали попереднього календарного року, а при призначенні житлової субсидії з початку опалювального сезону — за І і ІІ квартали поточного календарного року. Про це повідомили в Пенсійному фонді України, відповідаючи на запитання отримувача субсидії.

«У разі призначення субсидії не з початку опалювального (чи неопалювального) сезону беруться доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. Тож для призначення субсидії на опалювальний період 2022 — 2023 років вашому (автора запитання до Пенсійного фонду. — Авт.) домогосподарству було враховано доходи за І і ІІ квартали 2022 року. Перерахунок уже призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення за зверненням громадян здійснюється у таких випадках: непрацюючим пенсіонерам, якщо пенсіонер звільнився з роботи, а його заробітну плату було враховано у тому періоді, за який проводився розрахунок житлової субсидії; особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію; непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як самому підрахувати, чи варто звертатися до ПФУ з приводу призначення субсидії.

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