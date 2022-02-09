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Клуб споживачів

Субсидія під загрозою: що робити з заборгованістю з комуналки, з якою субсидіант не згодний

20:58 9 лютого 2022
гроші

Якщо людина, яка отримує від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, має борг, то виплата субсидії припиняється.

Як правило, великі борги найчастіше бувають з оплати за тепло та газ.

У разі незгоди з заборгованістю субсидіанту потрібно звертатися до облгаззбуту, щоб урегулювати питання фактично спожитого газу та наявності необґрунтованої заборгованості.

Якщо субсидіант має прострочену заборгованість (понад 3 місяці від 340 гривень), то у наданні субсидії йому буде відмовлено.

Також якщо за борги субсидіанту відключать газ, то його позбавлять і субсидії.

Існують і винятки. У тому випадку, коли Мінсоцполітики заборгує субсидіанту кошти, субсидії не позбавлять навіть у разі наявної заборгованості.

Нагадаємо, для мешканців Донбасу почала діяти субсидія на електрообігрів житла. Спеціальна субсидія стосується жителів населених пунктів на лінії розмежування, які через бойові дії залишилися без газу та без тепла у будинках, а тому змушені грітися електроприладами.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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