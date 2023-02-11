За день до отримання премії помер видатний іспанський кінорежисер

У п'ятницю, 10 лютого, у Мадриді на 92-му році життя пішов з життя культовий іспанський режисер Карлос Саура. Він помер у себе вдома серед близьких. У суботу, 11 лютого, Саура мав отримати почесну премію «Гоя» — головну кінематографічну нагороду Іспанії.

Карлос Саура народився 4 січня 1932 року в Арагоні. У кіно дебютував у 1960 році з фільмом «Бродяги», який став першою іспанською картиною у стилі неореалізму.

Саура зняв за свою кар'єру понад 50 фільмів. Він став ключовою фігурою нового іспанського кінематографа, який ознаменував кінець диктатури Франко та прихід демократії.

Картини Саури неодноразово нагороджувалися на фестивалях у Каннах та Берліні. Особливе місце у його творчості посідають фільми за участю легендарних танцюристів фламенко Крістіни Ойос та Антоніо Гадеса. Ось лише кілька видатних робіт Саури — «Криваве весілля» (1981), «Кармен» (1983), «Зачароване кохання» (1986), «Севільяни» (1991), «Фламенко, фламенко» (2010).

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