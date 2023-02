Помер легендарний композитор та піаніст

У Лос-Анджелесі на 95-му році життя помер легендарний американський композитор та піаніст Берт Бакарак. Він вважається найвідомішим композитором-піснярем ХХ століття на Заході. За свою довгу кар'єру Бакарак написав 73 шлягери, які потрапили до американського топ-40 чартів та 52 пісні, які стали хітами в британському чарті.

Композитор отримав вісім «Греммі», три премії «Оскар», дві премії «Золотий глобус» та премію BAFTA. Багато його пісень були написані спеціально для кінофільмів, наприклад, безсмертна Raindrops Keep Fallin' on My Head («Краплі дощу падають на мою голову»). Бакарак написав її для фільму «Бутч Кессіді та Санденс Кід», який вийшов у прокат у 1969 році. Головні ролі у цій культовій картині виконали Пол Ньюмен та Роберт Редфорд. Пісня звучить у фільмі у виконанні Бі Джей Томаса.

Композиції Бакарака підкорили мільйони глядачів у фільмах «Елфі» та «Артур». Його пісні виконували The Carpenters, Дайон Уорвік, Том Джонс, Арета Франклін, Дасті Спрінгфілд та інші зірки.

