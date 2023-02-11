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Спорт

Зіркова дружина чемпіона світу з футболу вагітна третьою дитиною (фото)

11:43 11 лютого 2023
Бастіан Швайнштайгер та Ана Іванович

Чемпіон світу-2014 у складі збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер, який завершив кар'єру в 2018-му, та колишня перша ракетка світу сербка Ана Іванович очікують на поповнення в сім'ї.

Футболіст та тенісистка оригінально оголосили про те, що незабаром знову стануть батьками. «Відтепер ми з Басті будемо офіційно в меншості», — говорить підпис під фото, на якому Швайнштайгер ніжно поклав руку на кругленький живіт дружини.

Додамо, що Швайнштайгер та Іванович одружилися в липні 2016-го. Пара вже виховує двох синів — 4-річного Леона та 3-річного Луку. Мабуть, і Бастіан, і Ана дуже хочуть, щоб у сім'ї була донька…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найбільш високооплачувана спортсменка світу тенісистка Наомі Осака вперше стане мамою.

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