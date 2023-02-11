«Сприяють мобілізації і фінансують війну»: у президента закликали західні компанії переглянути політику щодо бізнесу з рф

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав міжнародні корпорації припинити будь-які бізнес-стосунки з рф

«Майже рік війни. І лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок Рф», — підрахував Михайло Подоляк у своєму дописі в мережі.

«Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% - американські, 7% - японські.

Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

Деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії. Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи.

Податок на прибуток компаній у Росії — 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців.

Більше того, Raiffeisen визнав псевдореспубліки «Л (Д)НР», запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank.

Нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

Вони не лише не вийшли з ринку рф, але й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

Працюючи в Рф, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу.

Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії — майже 290 мільярдів доларів. Це п’ята частина ВВП Рф.

Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам. Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у Рф, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Не вийти з ринку Рф за рік повномасштабної війни — це не випадковість, а свідома позиція.

Не забуваймо і про рівень корупції в Рф. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо путіна та його оточення — авторів агресивної війни в центрі Європи.

Пасивна бездіяльність — це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну.

Єдиний можливий шлях закінчення війни — це абсолютна поразка Росії, трибунал для вищого керівництва й військового командування та репарації для України.

А колективний Захід, чий ринок для міжнародних корпорацій є пріоритетнішим, ніж Рф, має проявити жорстку позицію.

Зрештою кожен суб’єкт у цій партії має визначитися: декларувати цінності на папері чи діяти. Мовчання вбиває. Буквально", — пише автор посту.

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