Окупанти 39 разів обстрілювали Херсонську область, загинуло троє людей

Російські загарбники знов нанесли удари по Херсонщині. Окупанти 39 разів атакували Херсонську область, били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Троє людей загинули, 4 поранені, серед них 15-літній підліток.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.



«Херсон армія рф атакувала 6 разів — гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки», — йдеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що минулої доби в Херсонській області через російські обстріли загинули 3 людини, 4 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

«Серед постраждалих — 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події», — додали в адміністрації.

Нагадаємо, вчора російські загарбники з літаків вдарили по Чернігівщині. Ракети влучили у промислову будівлю в районі населенного пункту Семенівка, є загиблі та поранені.

Вночі терористи вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії, загинула людина.

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