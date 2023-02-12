Поки гарматного м’яса достатньо: пригожин оголосив про завершення набору в’язнів до «Вагнера»

Засновник ПВК (приватна військова компанія) «Вагнер» євген пригожин заявив, що припинив вербування російських злочинців, які відбувають покарання у тюрмах, для участі у війні в Україні, йдеться на телеграм-каналі його пресслужби. За різними оцінками, за останній рік він міг відправити на фронт кілька десятків тисяч засуджених, в тому числі хворі на СНІД. Набір ув'язнених до групи найманців «Вагнер» на разі не відбувається.

«Ті, хто зараз працює у нас, виконують всі свої зобов'язання», — пояснив пригожин, однак не назвав конкретної причини, чому група припинила вербування.

євген пригожин, відомий ще як «повар путіна», почав набирати ув'язнених до групи «Вагнер» влітку 2022 року. Бізнесмен особисто відвідував колонії, а відеозаписи його виступів перед зеками навіть з'являлися в інтернеті.

Засновник групи «Вагнер» пообіцяв засудженим, що вони будуть помилувані через пів року перебування на передовій. На початку січня пригожин оголосив, що перша група відбула свій термін. Речник кремля Дмитро Пєсков лише повідомив, що укази про помилування були таємними.

Відомо, що диктатор-вбивця путін нагородив одного з командирів групи «Вагнер», колишнього в'язня рязанської колонії Гаєка Гаспаряна, медаллю «За мужність».

За оцінками, до компанії могли приєднатися 40−50 тисяч засуджених. Ольга Романова, активістка російської незалежної громадської організації «Русь сидящая», повідомила, що на фронті залишилося близько 10 тисяч осіб. Решта були вбиті, поранені, дезертували, зникли безвісти або потрапили в полон. Романова також повідомила кілька днів тому, що російські колонії все ще залучають ув'язнених до участі у війні. Однак було повідомлено, що вербувальники представляли російське міністерство оборони, а не групу «Вагнера».

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