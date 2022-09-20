IT-армія України зламала сайт ПВК Вагнера: стали відомі персональні дані російських ґвалтівників та вбивць

В росії активно рекрутують карних злочинців, аби поповнити втрати зс рф в Україні — «тури» колоніями здійснював сам «повар путіна» євген пригожин, агітуючи ув'язнених записуватися до ПВК Вагнера. За даними російських правозахисників, до приватної армії могли ректурувати більше ніж сім тисяч кримінальників.

І ось сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, було зламано IT-Армією.

«Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча! Слава Україні! Слава ЗСУ!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, шо пригожин віддає перевагу засудженим за тяжкі злочини. В його ПВК є навіть канібал.

До речі, один із засуджених, який провів у в'язниці 24 роки, згодився воювати та після того, як опинився в Україні, здався ЗСУ. Чоловік заявив, що ще у місцях позбавлення волі він вирішив перейти на бік України та воювати проти росіян.

Фото Pixabay

311

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram