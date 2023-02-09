39.51 / 40.14 42.03 / 42.91
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На гарматне м’ясо згодяться: у лавах «Вагнера» воюють зеки із СНІДом

21:30 10 лютого 2023
Вагнєрівці

Українським військовослужбовцям на Донеччині до рук потрапив досить цікавий персонаж — вагнерівець зі спецзагону «Амбрелла». Уривок його допиту опублікував Telegram-каналі «Україна 365».

З розмови стає відомо, що полонений — колишній зек, сидів за розбій. Його у колонії російського Енгельса завербував очільник ПВК «Вагнер» євген пригожин. Після чого окупанта розподілили в особливий спецпідрозділ «Амбрелла», туди беруть осіб із діагнозами ВІЛ та гепатит. У загарбника, як з'ясувалось, інфікування вірусом імунодефіциту. Про це свідчить червоний браслет, одягнений на його руці.

Як повідомляються російські правозахисники, до лав «Вагнера» завербовано понад 50 тисяч російських зеків. Левова частка із них воюють біля Бахмута, і зазвичай їх використовують як гарматне м'ясо.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» політика, дипломата і аналітика Романа Безсмертного: «Росіяни ненавидять вказаного їм ворога, але ще більше — один одного».

413

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

гривні

Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Тарзан та Корольова

Таким ніде не раді: виступ путініста Тарзана відмінили у Казахстані через його заяви про Україну

продукти в супермаркеті

Які продукти з супермаркету можуть провокувати рак та деменцію: дослідження вчених

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту