На гарматне м’ясо згодяться: у лавах «Вагнера» воюють зеки із СНІДом

Українським військовослужбовцям на Донеччині до рук потрапив досить цікавий персонаж — вагнерівець зі спецзагону «Амбрелла». Уривок його допиту опублікував Telegram-каналі «Україна 365».

З розмови стає відомо, що полонений — колишній зек, сидів за розбій. Його у колонії російського Енгельса завербував очільник ПВК «Вагнер» євген пригожин. Після чого окупанта розподілили в особливий спецпідрозділ «Амбрелла», туди беруть осіб із діагнозами ВІЛ та гепатит. У загарбника, як з'ясувалось, інфікування вірусом імунодефіциту. Про це свідчить червоний браслет, одягнений на його руці.

Як повідомляються російські правозахисники, до лав «Вагнера» завербовано понад 50 тисяч російських зеків. Левова частка із них воюють біля Бахмута, і зазвичай їх використовують як гарматне м'ясо.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» політика, дипломата і аналітика Романа Безсмертного: «Росіяни ненавидять вказаного їм ворога, але ще більше — один одного».

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