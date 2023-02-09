«Певні ділянки фронту росіяни будуть завалювати своїми трупами»: аналітик про усунення Пригожина від мобілізації зеків

Аналітик Вадим Денисенко вважає, що основою всієї військової стратегії росіян на найближчий період буде «бахмут-2», коли певні ділянки фронту росіяни завалюватимуть своїми трупами, пробуючи не стільки захопити якийсь населений пункт, скільки максимально завдати поразки ЗСУ

«Зеків пригожина забирає Міноборони Росії. Що це означає для нас? — пише журналіст та аналітик Вадим Денисенко.

«Нічне засідання російського Радбезу, зважаючи на все, було (як мінімум, частково) присвячене Вагнеру. Як результат: Пригожин був змушений заявити, що більше не набирає зеків.

В той же час набором зеків тепер займеться Міноборони Росії і, таким чином, вони спробують закрити питання мобілізації. Причому, на відміну від Пригожина, що йшов шляхом щодо добровільного набору, Міноборони Росії, з того, що вже видно, спробує йти «добровільно-примусовим» шляхом і справді, у відносно короткий період зможе набрати від 50 до 100 тисяч зеків.

Це, звичайно, кардинально не змінить ситуацію на фронті, але дещо відтягне мобілізацію. Плюс, на відміну від Вагнера, поки що неясно, наскільки міноборони зможе побудувати наджорстку дисципліну в цих підрозділах. Але ж це деталі.

Що нам слід розуміти? Основою всієї військової стратегії на найближчий період буде «бахмут-2″, коли певні ділянки фронту росіяни завалюватимуть своїми трупами, пробуючи не стільки що-небудь захопити, скільки максимально завдати поразки нашим бійцям».

Нагадаємо, путін дав своїм військовим наказ вийти на кордони Донецької та Луганської області. Росіяни поспішають це зробити до 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення. Російські окупанти вже розпочали наступ у Луганській області. За даними американського Інституту вивчення війни, рух росіян помічено на північний захід від Сватового, в районі Кремінної ворог намагається прорвати оборону ЗСУ. Для наступу генштаб росії залучив частини кількох дивізій.

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