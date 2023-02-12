Індексації — бути: у Кабміні зробили важливу заяву про перерахунок пенсій з 1 березня

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством. Інформація, що раніше з’явилася у ЗМІ про те, що індексуватимуть пенсії лише непрацюючих пенсіонерів, виявилася неточною.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, вони зараз готують проект рішення уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

«Відповідно до Закону „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітноі плати у попередні три роки. Уряд, як це було раніше обіцяно Прем’єр-міністром та Президентом, здійснюватиме індексацію вчасно. Соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян, попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду», — йдеться у повідомленні відомства.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що біженці зможуть отримувати українські пенсії у Польщі поштою.

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