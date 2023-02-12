«Просять сотні матерів»: росіяни вигадали, як не повертати українських полонених

Український омбудсмен Дмитро Лубінець, який раніше розповідав, як росіяни знущаються на українськими полоненими, вивозячи на обмін, а потім повертаючи через те, що буцімто від них відмовилися, розповів про нову тактику рашистів. Тепер вони посилаються на «листи матерів» військовополонених, які нібито просять не повертати рідних до дому, про що заявляла уповноважена з прав людини в рф Тетяна Москалькова.

«Російська сторона вірить в те, що таким чином вони можуть пояснити, чому не віддає наших героїв та героїнь. Це взагалі нонсенс. Ми почали за цим спостерігати достатньо давно, але це не було настільки масштабно, як зараз», — зазначив він в інтерв'ю «НВ».

За словами Лубінця, українська сторона намагається знайти порозуміння, щоб вийти на великі обміни — обміни всіх на всіх за категоріями: всіх поранених на всіх поранених, всіх жінок військовослужбовиць на всіх жінок військовослужбовиць. Росіяни спочатку затягували процес, а потім стали казати, що полонені, мовляв, відмовляються.

Омбудсмен розповів, що Україна пропонувала спілкуватися онлайн з кожним військовослужбовцем, аби підтвердити таку відмову. Росіяни спочатку погодилися на такий формат, але в день, коли мало відбутися перше подібне онлайн-спілкування, скасували свою згоду.

«Потім ця заява Москалькової, що до неї звертаються вже сотні матерів, рідних, які нібито просять не повертати своїх рідних до України, бо начебто Україна одразу їх записує знову до лав ЗСУ, відправляє на війну. Знаєте, є така приказка: на злодію і шапка горить. Хто більше кричить, той і є сам злодієм», — сказав він та додав, що саме росіяни так роблять і цьому є докази: звільнені знов йшли на фронт та потрапляли у полон. З української сторони, за словами омбудсмена, такого не було жодного разу і не буде.

Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни не допускали до полонених українців міжнародних спостерігачів, щоб, напевно, ніхто не переконався, наскільки «гарно» у полоні нашим військовослужбовцям. Люди повертаются до України, втрачаючи десятки кілограмів ваги.

«Вони це не лише транслюють в середині, вони думають, що можуть переконати ще когось ззовні. Бо вони направляють якісь офіційні листи на Міжнародний комітет запобігань тортурам, розказують, як Україна погано поводиться, що дійсно до них звертаються українські матері. Але навіть не можуть зрозуміти, що самі копають собі яму. Жодних доказів же не можуть надати, крім таких заяв», — додав омбудсмен.

Нагадаємо, що 4 лютого вдалося повернути 116 українців: оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв. З них 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО, вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Ілюстративне фото СБУ

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