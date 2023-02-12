Астрологи, які склали раніше гороскоп на поточний тиждень, розповіли також, яким буде настрій зірок і планет з 13 по 19 лютого 2023 року, і дали прості та важливі поради про те, як досягти щастя кожному із знаків зодіаку, пише slovofraza.com .

Овен

У Овнів 15 та 16 лютого може дуже сильно постраждати мотивація. Щоб проблеми з ентузіазмом та бажанням йти вперед не перекинулися на наступні дні тижня, важливо пам'ятати про головні джерела мотивації. Овнам необхідно більше, ніж будь-кому іншому стежити за кармою, намагаючись чинити правильно в будь-якій ситуації. Хитрість і брехня можуть зробити так, що життя цих людей піде під укіс, а успіх просто випарується. Також астрологи рекомендують покладатися більше на факти, а не на домисли. Останні можуть вибити Овнів із колії.

Телець

Тільцям у період з 13 по 19 число астрологи радять залишатися енергійними та повними сил. Особливо це стосується будніх днів, у які може відбуватися багато цікавого та важливого. Найнебезпечнішими днями, якими стануть середа і четвер, краще не переходити дорогу небезпечним і непередбачуваним людям. Також на цьому тижні астрологи наполегливо рекомендують доводити будь-які справи до кінця. Якщо цього не робити, можна серйозно зіпсувати свою репутацію, та й просто втратити гроші, час. У спілкуванні з оточуючими важливо не сприймати всі їхні слова надто близько до серця.

Близнюки

Близнюкам варто перестати думати про погане. Це важливий, хоч і не простий час, коли змінити долю і життєвий шлях їм допоможе сила думки. Експерти радять утриматися від критики на свою та на чужу адресу. Якщо говорити погано про себе, це породить непотрібні сумніви і страхи, або, що ще гірше, почуття провини. Якщо критикувати всіх навколо, можна втратити підтримку друзів і товаришів, а зараз це дуже важливо, особливо в день з'єднання Венери та Нептуна. Не варто втручатися в життя оточуючих, роздаючи непрохані поради праворуч і ліворуч.

Рак

Ракам знадобиться допомога мотивуючих цитат, про які ми розповідали раніше. Справа в тому, що цього тижня можливий сильний спад бажання працювати і робити щось важливе. Раки можуть стати трохи лінивішими, але це не можна залишати без уваги. Венера працює на благо людей цього Знака. Їм потрібна підтримка цієї планети як ніколи, тому краще не відлякувати її бажання допомагати їм. Вона дає зелене світло у коханні, у справах, у спробах змінити своє життя. Це гарний час для подорожей, зміни обстановки та нових знайомств.

Лев

Левам цього тижня вдаватиметься робити те, що задумано, проте вранці у Львова можливе тривале пробудження та входження до робочого ритму. Найбільша небезпека може чатувати на Львів, які почнуть надто переоцінювати свої можливості. Астрологи радять бути реалістами та дивитися на всі проблеми об'єктивно. Важливо оцінювати свої сили здорово. Щоб уникнути розчарування, доведеться почати ретельніше планувати справи на майбутнє.

Діва

Дівам варто звернутися за допомогою до зодіакальної нумерології. Допомога їх числа-талісмана буде дуже доречною. Потрібно бути обережнішими, адже дуже вміло розставляти сіті будуть вороги та недоброзичливці. Астрологи радять Дівам уважно стежити за реакцією оточуючих на свої дії. Якщо цього не робити, можна пропустити важливий момент, коли хтось із близьких друзів або знайомих захоче сказати або зробити щось важливе. Жінкам-Дівам варто менше звертати увагу на те, що про них говорять оточуючі, а чоловікам цього Знака, навпаки, краще не оминати слова близьких та друзів.

Терези

Цього тижня Терезам варто позбутися накопиченого раніше негативу і спробувати досягти внутрішньої гармонії. Робота має переважати над відпочинком. Це чудовий час для початку нової діяльності, підвищеної продуктивності. Також дуже важливо не відволікатися на побічні справи та проблеми, особливо у четвер, коли емоційність може просто зашкалювати.

Скорпіон

У Скорпіонів очікується відносно продуктивний, цікавий та сприятливий тиждень, однак, 15 та 16 числа, у дні небезпечних аспектів, їм варто спробувати бути обережнішими у спілкуванні з неприємними людьми. Також у ці дні краще не розпочинати нічого нового. Якщо вони виявляться надскладними та негативними, важливо буде очищати свою свідомість від поганих думок. Про те, як це робити, ми розповідали раніше у окремій статті. Не варто сприймати все сказане оточуючими надто близько до серця. Люди можуть бути грубими в ці сім днів.

Стрілець

У Стрільців на любовному радарі можуть з'явитися нові претенденти на роль другої половинки, а у фінансовій сфері можуть з'явитися нові можливості. Проблема в тому, що Стрільці можуть просто не помітити. У відносинах з оточуючими астрологи радять придушувати потяг до прояву фальшивих почуттів. Якщо хтось із колег або друзів запідозрить Стрільців у тому, що вони не до кінця відверті, це може стати початком великих проблем і втрати дружби, кохання, поваги, а також стати причиною невдачі. Як відпочинок корисно буде ходити за покупками, гуляти, займатися коханим хобі.

Козеріг

Козерогам астрологи радять якнайменше припускатися помилок, що заважають бути щасливими. Цього тижня подібні помилки будуть просто непробачними. Бажано мати виключно добрі наміри, особливо якщо справа стосуватиметься спільної роботи та надання допомоги. Дрібність і жадібність — найнебезпечніші почуття для Козерогів. З 13 по 19 лютого потрібно бути чесними та відкритими з усіма людьми. Ближче до кінця тижня зірки залишаться без роботи, давши Козерогам можливість відпочивати і розважатися так, як захочуть вони самі.

Водолій

Водоліїв настає ідеальний час для ділової активності, вирішення юридичних проблем, а також для пошуків нової роботи. Астрологи вважають, що погляду Водоліїв буде доступно набагато більше, ніж іншим знакам. Ці люди зможуть «читати між рядками» та помічати в навколишніх подіях щось важливе.

Риби

Рибам цього тижня потрібно постаратися розвинути свій дар переконання, щоб взаємодіяти з людьми ефективніше. Головне — не переходити на маніпуляції, адже це може негативно вплинути на карму. Щось, що не входить у плани, краще відкласти на потім, щоб не ставити самим собі палиці в колеса. Це чудовий час для того, щоб перетворити свою оселю, свій зовнішній вигляд. Важливо допомагати оточуючим, адже егоїзм зараз не в тренді. Важливо залишатися добрими та чуйними у будь-якій ситуації.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на лютий 2023 року для всіх знаків зодіаку та назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх.

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