Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, розповіли про те, яким буде настрій нічних світил протягом наступного тижня (6−12 лютого), а також дали поради кожному Знаку Зодіаку, пише slovofraza.com.

Овен

У Овнів починається період тотальної зміни енергетичних потоків. Зв'язок із центром достатку Всесвіту повинен буде посилитися, а це означає лише одне — сприятливі життєві події відбуватимуться значно частіше. Якщо все ж таки нічого не виходитиме і відбуватимуться якісь проблеми, це означає лише одне — треба змінити тактику. Жодного прокляття, жодних проблем — лише тактика вирішує успіх Овнів цього тижня.

Телець

У Тельців настає сприятливий час для того, щоб зайнятися духовними практиками, спробувати здобути нові знання та досвід. Можна і навіть потрібно читати книги, відвідувати цікаві заходи, дивитися пізнавальні відео та фільми. В амурній сфері можна спробувати вимкнути свій раціоналізм. Іноді навіть у роботі та бізнесі потрібно почати слідувати за почуттями та емоціями, не кажучи вже про амурну сферу. Цього тижня можна і потрібно вчасно відпочивати, щоб не допускати перевтоми. Тельцям вдасться згенерувати багато корисних ідей.

Близнюки

Близнюкам, як і всім іншим знакам Зодіаку, цього тижня відкриється так званий шлях душі. Раніше ми вже розповідали, як його знайти, але цього разу зірки та планети допоможуть суттєво полегшити завдання. Особливо це стосується Меркурія, який у суботу увійде у дружній йому знак Водолія. Нічні світила будуть волати до сміливості, активності, а також запустять важливі життєві механізми, які допоможуть Близнюкам усвідомити своє місце у цьому світі. Життя цих людей зміниться. Тільки їм вирішувати, в який бік і як сильно воно зміниться.

Рак

Ракам у період з 6 по 12 число в жодному разі не можна забувати про так званий закон заміщення Всесвіту. Астрологи вважають, що поточне становище планет запустить механізми зміни життя цих людей, але Всесвіт дивитиметься на готовність Раків до глобальних змін. Потрібно позбутися всього зайвого, щоб звільняти місце під щось нове. Представникам даного Знаку Зодіаку варто навчитися дивитися на життя не через лаштунки, а зі сцени, адже саме вони самі керуватимуть нею, хоч це й не дуже очевидно.

Лев

Левам потрібно спробувати запрограмувати свою енергетику на успіх, адже становище планет для цього максимально гарне, особливо у вихідні. Як і для інших людей, 10 лютого буде небезпечним днем через негативний аспект Меркурія та Плутона. Це єдиний день, коли точно не можна ризикувати і намагатися змінювати своє життя. В інші дні потрібно діяти, причому швидко, сміливо та впевнено. З високою ймовірністю Леви зможуть генерувати корисні нові ідеї, а також ефективно справлятися з життєвими труднощами.

Діва

Діви люблять, коли поради астрологів сповнені конкретики, але цього тижня конкретики буде досить мало. Наприклад, Дівам може здатися, що все, що відбувається, вже було раніше. Це дивне почуття дежа-вю переслідуватиме їх аж до п'ятниці, поки Меркурій не увійде до Водолія 11 лютого. Якщо раптом Дівам здасться, що щастя від них вислизає, ці правила допоможуть їм повернути його та зміцнити свою віру в себе та у світле майбутнє.

Терези

Терезам цього тижня, можливо, доведеться більше працювати і частіше займатися актуальними домашніми справами. При правильному підході все це приноситиме своє задоволення, тому спочатку потрібно відмовитися від того, що заважає бути бадьорішим і енергійнішим. Друга порада — треба бути послідовними. Це означає, що необхідно братися тільки за одну справу за раз і не стрибати між завданнями, щоб не втратити концентрацію. Ключем, що відчиняє двері до успіху, стане спокій, оптимізм та бажання залишатися самими собою.

Скорпіон

Цей тиждень буде для Скорпіонів дуже важливим і насиченим. Це означає, що їм необхідно зберігати здоров'я та енергію. Для цього, наприклад, можна тримати в чистоті певні зони у своєму будинку. Також корисно з 6 по 12 лютого спілкуватиметься з приємними людьми, які вміють підбадьорити у потрібний момент. Нехай і не без зусиль, але Скорпіони зможуть домогтися якнайшвидшого вирішення поставлених ними завдань. Цим людям посміхатиметься успіх у всіх сферах життя, хоча часом це виявиться не таким вже й помітним явищем.

Стрілець

Стрільцям буде значно легше приймати важливі рішення, особливо якщо ніхто не даватиме непроханих порад. Астрологи наполегливо радять не прислухатися до рекомендацій оточуючих, особливо якщо їх ніхто про це не проситиме. Нові знайомства стануть ознакою появи чогось важливого. Нові люди в оточенні Стрільців зможуть змінити їхнє життя назавжди.

Козеріг

Козерогам найбільше щаститиме у вирішенні інтелектуальних завдань. Саме тому їм буде потрібно трохи більше уважності, обережності та гостра пам'ять. Цього тижня важливо стежити за своїм здоров'ям та боротися зі звичками, які ставлять його під удар. Козерогам властива якась норовливість, але в період з 6 по 12 лютого потрібно бути трішки простішим, особливо якщо хтось із близьких людей намагається допомогти. Важливо бути добрішими, чуйнішими і уважнішими до тих, кого Козероги люблять і поважають.

Водолій

У житті Водоліїв у період з 6 по 12 лютого можуть траплятися ситуації, в яких потрібно найперше слухати інтуїцію. Шосте почуття у цей період буде дуже корисним. Це не означає, що здоровий глузд потрібно ставити десь на задвірках. Навпаки, у поєднанні з передчуттям гострий розум Водоліїв дасть їм ще більше шансів на успіх у будь-якій справі. Якщо на даний момент у житті представників даного Знаку є якісь війни на роботі і загалом у житті, то настав час викинути білий прапор, піти на примирення з ворогами.

Риби

Рибам нічні світила відкриють таємниці про майбутнє. У ці сім днів можна сміливо гадати на долю. Недарма кажуть, що часом усі засоби хороші. Цей тиждень — той самий час, коли цей вислів найактуальніший. Всі поточні негаразди досить швидко себе вичерпають, тому що Риби стануть сильнішими фізично. Кмітливішими і вирішуватимуть проблеми в рази швидше ніж зазвичай. Це чудовий час для подорожей, зміни обстановки. Також можна займатися покупками та витрачати кошти на зміцнення здоров'я.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на лютий-2023 для всіх знаків зодіаку, а також розповіли, що не можна робити у лютневий повний місяць і як правильно загадати бажання.

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