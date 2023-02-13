Не зациклюйтесь на проблемах та беріться за справи з ентузіазмом: гороскоп від Анжели Перл на 13 лютого

Ранок понеділка 13 лютого слід використовувати з максимальною користю — багато справ буде виходити краще й швидше, ніж зазвичай, радить відома астрологиня Анжела Перл.

На її думку, навіть якщо деякі знаки зодіаку зустрінуться з проблемами, то їм не слід приділяти надто багато уваги — все легко вирішиться, цитує астрологиню інформаційний ресурс belnovosti.

Овен (21 березня — 19 квітня)

У Овнів у цей день ентузіазм буде зашкалювати. Вони впораються з усіма справами. Причому Овни вирішать як свої, а й чужі питання. День чудово підходить для покупок, особливо великих. У Овнів такий гарний смак, що з новими придбаннями вони точно не помиляться. Імовірні нові знайомства, які виявляться цікавими.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Початок дня виявиться дещо неспокійним. Прийде вирішувати ті справи, які хотілося б відкласти на потім. Серед знайомих жінок знайдуться такі, які намагатимуться натиснути на Тельців, а протистояти цьому нелегко. Якщо зробити покупку, вона виявиться невдалою. А друга половина дня обіцяє бути успішнішою. Можна буде розслабитися та відпочити.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Початок дня виявиться не таким легким, як хотілося б. Але попри все, настрій у Близнюків буде добрим, і засмучуватись вони не стануть через тимчасові невдачі. День добре підходить для вирішення проблем, а також укладання ділових угод. Поїздки виявляться яскравими та незабутніми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Поспішати цього дня нікуди не варто. В результаті можна буде наробити чимало помилок. Особливу обережність рекомендується виявити з фінансами. А необов'язкові покупки поки що краще відкласти на потім. Якщо хочеться поговорити з кимось, то розмова має мати лише діловий характер, але не особистий.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня багато що може піти не так. Проте гніватись і скандалити з людьми навколо не можна цього дня. Витрачати свої сили та енергію на негатив — це погана ідея. Чим раніше налаштувати себе на гарний лад, тим краще. Деякі плани краще відкласти на більш вдалий час.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День обіцяє бути напруженим. Буде чимало сюрпризів, причому не всі виявляться приємними. У робочому колективі часто виникають розбіжності. Рекомендується діяти самостійно. Так можна буде досягти набагато кращих результатів, ніж у колективі. День не дуже підходить для покупок, тому краще відкласти їх на потім.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей день Терези будуть сповнені сил, енергії та ентузіазму. День виявиться доволі цікавим. Досвід, отриманий раніше, однозначно стане в пригоді. Багато подій нагадуватимуть минуле, тому Терези зможуть приймати рішення набагато швидше. З оточенням не важко знайти спільну мову. Імовірні вдалі збіги, і навіть романтичне захоплення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цього дня Скорпіонам рекомендується тримати себе в руках та постаратися зберігати спокій. Особливо важко буде спілкуватися з жінками. Вони можуть часто провокувати та допікати. Краще приймати рішення самостійно та ні в кого не просити поради. А цілі перед собою рекомендується ставити лише реальні. Вдасться також розв'язати старі проблеми, які не давали спокою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня Стрільці схильні бачити світ навколо себе у досить похмурому світлі. Тому слід якнайчастіше самим собі говорити про те, що все добре та не переживати. Якщо оптимізм повернеться, то можна буде вирішити багато проблем. Цього дня рекомендується дослухатися до своєї інтуїції. Буде нагода також спілкуватися з різними людьми, і до кожного потрібен буде особливий підхід. Цього дня на Стрільців чекають також несподівані події.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня Козороги налаштовані рішуче, їм не варто боятися йти вперед до нових цілей. З'явиться можливість втілити у життя багато планів. Але союзники в жодному разі не завадять, а навіть навпаки. Козорогам нічого не варто зацікавити людей довкола себе своїми ідеями. День також підійде для обговорення найважливіших питань.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ранок обіцяє бути досить цікавим. Можна буде зайнятися творчістю. Завдяки фантазії Водолії зможуть знайти нестандартний спосіб вирішення тих чи інших проблем. Оточенню точно з ними не нудно, і кожен хоче поспілкуватися. Ближче до вечора може надійти якась важлива інформація. А в другій половині дня слід зайнятися особистим життям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього дня Рибам рекомендується діяти та бути активними. Деяке оточення може намагатися відговорити починати ту чи іншу справу. Однак насправді шанси досягти хороших результатів дуже високі. Поїздки виявляться досить корисними. Риби можуть отримати інформацію, яка в майбутньому стане в пригоді.

Нагадаємо, на думку відомої української тарологині з Дніпра Ірини Клевер, загальна ситуація в Україні залишатиметься тривожною. На фронті, де йдуть постійні сутички з ворогом, буде гаряче. Спад боїв на передовій варто очікувати лише у кінці березня.

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