Відому українську тарологиню з Дніпра Ірину Клевер, яка прогнозувала, у яких містах можливі «прильоти» у новорічну ніч, встигли полюбити сотні тисяч глядачів за її унікальний дар передбачення, вміння співпереживати кожному, хто опинився у біді, за її оптимізм і віру у краще у будь-якій ситуації. Від початку повномасштабного вторгнення вона чи не щодня виходить в ефіри та дає відповіді українцям на питання, які всіх турбують, адже хоче, щоб ми ні на секунду не втрачали віри в перемогу та ЗСУ. А ще — хоче бути корисною державі своїм даром та знаннями. «ФАКТИ» поспілкувались із тарологинею про ситуацію на фронтах, звільнення Криму, про Бахмут та здоров'я володимира путіна.

«Будуть бої. Не на життя, а на смерть»

— Чого очікувати у найближчі дні та тижні на лініях зіткнення в Луганській та Донецькій областях?

- Там, де лінія розмежування, там, звісно, будуть бої. Не на життя, а на смерть. Чому? Тому що окупантам потрібно завоювати хоч якийсь рубіж, хоч якусь територію. Зараз там почався наступ, і він триватиме. Проте найбільш запеклі бої будуть не в лютому, а у березні. Крім того, паралельно підтягуються додаткові сили ворога. Додам, що наприкінці березня ситуація почне йти на спад. Найважче буде на Донецькому напрямку, на Луганському — легше. Окупантам хочеться саме в цих областях закріпитись, щоб, крім постійних поразок, хоч якусь перемогу отримати.

— Фортеця Бахмут — це ще одна біль країни, тут довгий час важкі бої й гинуть українські герої. Чого очікувати там найближчим часом? Якщо, не дай Боже, так станеться, що ми не зможемо втримати місто, чим це може обернутись для нас?

- Ми місто не здамо, тут виходить досить хитрий план. Відійдемо трішки, щоб врятувати життя наших українських воїнів, але не признаємо, що місто здане. Якщо здадуть, для України це недобре. Випала карти «Три мечі в серце» — вона означає, що буде відкритий шлях до завоювання нових територій. Звісно, в окупантів нічого не вийде, але тоді ж війна може довше тривати. Це затягнеться і відтермінує нашу перемогу. Проте ЗСУ все відіб’ють, просто потрібен час.

— На річницю повномасштабного вторгнення — 24 лютого — путін та його свита готують щось для України? Чи можуть нас «привітати» вороги?

- Можуть і планують. Й планують ракетний залп по всій території країни. Карти, які випали, означають «миттєво». Наприклад, до обіду все може бути тихо та мирно, а після того — отримуйте… Тому прошу українців не розслаблятись, бути обережними та не ігнорувати повітряних тривог.

— Які місця найближчим часом можуть стати мішенями для атак загарбників?

- Там, де тиша. Тобто це не дубль два. Це саме ті місця, де люди більш-менш жили у спокої. Чому? Тому що там не очікують. Вже у людей склалась думка: туди прилетіло, там йдуть бої, а ось тут все добре. Саме в тих місцях, де вважається відносно добре і мирно, може прилетіти. Ціль ворога — щоби пам’ятали, щоб боялись. Можливо ціллю окупантів стане західна Україна, а якщо точніше — але насамперед ті області, які стикаються між собою.

— Чи підуть вороги знову на Київ?

- Найближчим часом ні. Київ у них в планах є, але не зараз. На столицю окупанти хочуть піти, коли вони щось візьмуть, десь закріпляться й умовно кажучи вчеплять на себе якусь «зірку». Київ у них як про запас, на закуску.

— Можливо і Бахмут може бути такою точкою?

-Так, цілком можливо і таке.



«Україна війни ніяк не могла уникнути — це кармічно, тобто воно обов’язково повинно було статись»

— Зазвичай говорять про таку річ як доля. Мовляв, її не уникнути. На вашу думку, чи могла б уникнути війни Україна?

- Ні, Україна війни ніяк не могла уникнути. Це битва, яка повинна була статися, питання в тому — рік туди чи туди. Вона повинна була статись в 2021 році, тоді на кордонах вже були війська, їх потім відвели і ми ще рік прожили без повномасштабної війни. Це максимум, на який можна було відтермінувати. Наступ росії на Україну — це кармічно, тобто воно обов’язково повинно було статись.

— Україна Крим зможе звільнити військовим шляхом чи перемовинами?

- Військовим шляхом так, але це не означає, що Крим будуть бомбити. Тут відбудеться якась військова дипломатія. Я не знаю наскільки зі сторони військових вона є, але я бачу це як ультиматум. Якщо, наприклад, ви ось так не зробите, то ми зробимо ось так військовим шляхом. Військові — це саме та сила, яка вирішуватиме це питання, якщо не захочуть вороги піти «за власним бажанням». І ось той ультиматум окупанти приймуть й доведеться залишити територію Криму.

— Коли в Україні пролунає остання повітряна тривога?

- Розумієте, навіть тоді, коли буде більш-менш тихо, все одно сирена лунатиме. Адже на кордонах завжди буде щось літати. Але те, що я бачу, то остання тривога може пролунати восени 2023 року.

— Чи бачите ви небезпеку для жителів Волині, Рівненщини, Житомирщини, які мешкають на кордоні із білоруссю?

- На Волині є, на Рівненщині теж бачу, Житомирщина — на закуску. Тобто якщо у перших двох областях вороги отримають успіхи, то й в третій все вийде. Якщо спитаєте, де більше, то Волині потрібно бути дуже сильно готовими, там вже є якісь прориви, але їх успішно наші знешкоджують. Тому маємо бути уважними на всіх фронтах.

— На вашу думку, коли покращиться ситуація зі світлом в Україні?

- П'ять тижнів вона залишатиметься такою, якою є наразі. А потім воно піде вже на спад. Суттєве покращення варто очікувати у травні, влітку — ситуація вже врегулюється, тому не так довго залишилось почекати.

— Що можете сказати про самопочуття диктатора-вбивці путіна і коли, зрештою, кінець його історії?

- Мені хочеться сказати на нього «чахлик невмирущий». Йому не те що непереливки, його ледве тримають на цьому світі якимось препаратами. путін зараз — це якась розмовляюча голова, яка, наприклад, поспілкувалась годину — і все, а далі їй щось колять. Але ця голова не одна, в нього є клони, двійники. І в кого з них краще здоров'я, того, як то кажуть, використовують. Кому гірше — кладуть «відремонтувати». Тому, коли ми говоримо про здоров'я путіна, треба, мабуть, питати про здоров'я путінів. Поки цій історії не кінець, бо він не один. А якщо мовою езотерики, то чим більше від нас лунає слів «щоб він здох», то ми даємо йому ще більше своєї енергії. Не вмирати, а навпаки — оживати. Необхідно звертатись до Вищого суду і просити справедливого покарання, тоді включається Всесвіт.

— Пані Ірино, щоб ви хотіли побажати та передати читачам «ФАКТІВ»?

- По перше, потрібно бути впевненими у нашій перемозі, а по-друге — планувати своє життя. Бо коли ми плануємо, то робимо лінію життя такою, що повинна тривати. По-третє, пори всі негаразди, знаходити щодня п’ять хвилин для позитивних емоцій, для радості. Чим більше їх накопичуватимемо, тим краще, тим більше ми заряджатимемось, матимемо більше наснаги та енергії. Радійте чашці кави, квітам у вазі, сонячним промінням. Мирного всім нам неба, любові, добра й перемог на всіх фронтах.

Нагадаємо несподіваний прогноз відомої астрологині: «Перемога у 2025 році, смерть путіна у 2030-му та Залужний — президент».

Фото надала Ірина Клевер

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