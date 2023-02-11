Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Друга субота лютого — вихідний день для багатьох знаків Зодіаку. Але незалежно від того, чи повинні ви бути в офісі, чи вдома, астрологиня Анжела Перл радить кожному «попрацювати» зі своєю душею.

Запитайте у своєї душі, чого саме потрібно вам в житті, який вам краще вибрати шлях, і як долати на ньому перешкоди. І сміливо приступайте до здійснення своїх найзаповітніших мрій. І ніколи не засмучуйтесь: все ще попереду. Про це пише інформаційний ресурс.

Овни

Перед кожною роботою, особливо довгою та важкою, Овнам варто адекватно оцінити свої сили. Адже у випадку прорахунку виникне чимало проблем. Багато хто з колег просто втратить Овна як авторитет. І для носіїв цього знаку така ситуація може виявитися дуже неприємною, адже за своєю натурою Овни — вроджені лідери. У відносинах із другою половиною варто стриматися від критики — зараз вона буде просто недоречною.

Тельці

Цього дня варто зайнятися лише своїми проблемами. А ось зазіхати на те, що належить іншій людині, не варто. Це стосується як професійної діяльності, так і особистого життя. Адже недарма існує прислів'я, що на чужому нещасті щастя не збудуєш. Щоб у домі панувала любов і гармонія, Тельцям варто приділяти домочадцям цього дня достатньо уваги та турботи. Тоді жодні проблеми не зможуть їх зламати.

Близнюки

Нині вам просто протипоказані будь-які фізичні навантаження. Тому у спортзалі варто задовольнятися біговою доріжкою. Також потрібно уникати будь-яких стресових ситуацій. Адже вони негативно вплинуть на самопочуття, а надалі і на здоров'я Близнюків. На роботі потрібно братися тільки за такі справи, які не вимагають багато сил та енергії.

Раки

Цього дня Раки не зможуть зробити багато. Найголовніша причина такого — проста невпевненість у собі та у своїх силах. Тому не варто сильно напружуватися. Пережити цей період Ракам допоможуть приємні емоції. Потрібно частіше посміхатися та балувати себе сюрпризами. Можна також подбати про своїх близьких людей. Це точно допоможе Ракам позбавитися поганих думок і насолодитися радістю.

Леви

Працювати сьогодні варто лише тоді, коли до цього лежить душа. Примушувати себе працювати Левам не потрібно, адже всі старання не матимуть належної реакції керівництва. У результаті це негативно вплине на самооцінку Львів. Для них це справжня загроза. Однак це не означає, що Леви мають гуляти. Вони можуть зайнятися тим, що люблять найбільше. Адже хобі допомагає впоратися з будь-якими стресовими ситуаціями.

Діви

Представники знаку цього дня не можуть зробити все так, як планували раніше. З цього приводу їх може почати гризти сумління. Однак астролог радить геть гнати такі думки. Дівам просто потрібно усвідомити, що іноді таке буває. Вони зробили все, що могли. З цієї ситуації варто отримати для себе цінні уроки, що і як не варто робити. Після цього вони можуть зі спокійною душею рухатися далі.

Терези

З самого ранку всі навколо сильно дратуватимуть Терезів. Вони можуть стати ініціаторами різноманітних конфліктів. Однак, щоб не нажити собі ворогів, потрібно позбутися негативу. У цьому допоможе елементарна робота. Чим більше Терези в цей день навантажать себе справами, тим менше їх засмучуватимуть і дратуватимуть люди. Це просто ідеальний час для професійної діяльності.

Скорпіони

До мети, яку Скорпіони поставлять цього дня, треба йти, не зважаючи на людей довкола. Варто повністю в неї поринути, позбавивши себе другорядних завдань. Якщо Скорпіони зможуть це зробити, тоді вони досягнуть бажаного. У стосунках із людьми варто керуватися інтуїцією. Вона точно не підведе. Якщо людина намагається бути максимально приємною, але серце підказує протилежне, потрібно задуматися.

Стрільці

Цього дня Стрільці можуть відчути, що поруч з ними — не та людина. Представники знаку і раніше замислювалися про це, але нині настав час щось вирішувати. Також Стрільцям варто повноцінно харчуватися та більше відпочивати — їхня нервова система вже на межі.

Козероги

Цього дня Козерогам доведеться майже весь час спілкуватися. Однак, як не дивно, це навіть їм подобається. Козероги отримають багато позитивних емоцій. Братися за роботу, яка не подобається або дуже складна, не варто. Адже тоді весь позитивний настрій Козерогів одразу пропаде. Особливу увагу цього дня також варто приділити власному здоров'ю. Адже трудоголізм не завжди добре на ньому відбивається.

Водолії

Усі справи та рішення, які прийматимуть Водолії цього дня, мають бути добре обдуманими. Спонтанність — справжній ворог. Якщо раптом Водолії відчують, що навколо них починає розпалюватися атмосфера, то варто одразу залишити таке місце. Інакше Водолії можуть набратися багатьох проблем на свою голову.

Риби

У представників знака може виникнути серйозний внутрішній конфлікт. Тому цей день чудово підходить, щоб зайнятися собою. Спочатку варто визначити, що найбільше турбує. Якщо є можливість, то можна поговорити з рідною чи близькою людиною. Якщо ж немає бажання ділитися з іншими, доведеться попрацювати самостійно.

Нагадаємо, раніше було названо три знаки зодіаку, на яких у лютому чекає фінансовий успіх.

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