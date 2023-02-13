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Події

Ворог обстріляв Харківщину: поранення отримав мирний мешканець

9:44 13 лютого 2023
Рятувальники на місці інциденту

Сьогодні зранку ворог, який значно активізувався на Слобожанському і Куп'янському напрямках, знову обстріляв місто Куп'янськ, пошкодивши житлові будинки та спричинивши пожежі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наслідки прильоту снаряда

Пожежу аже загасили

На щастя, з мешканців ніхто не постраждав.

Також протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів — найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там ворог поцілив переважно у приватні житлові будинки.

У Вовчанську ж внаслідок одного з таких влучань поранення отримав 47-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо, вранці 3 лютого ворог обстріляв містечко Барвінкове, що в Ізюмському районі. Жертвами підступного удару по одному з приватних будинків стали двоє братів — 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований.

Фото t. me/synegubov

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