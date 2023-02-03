Окупанти обстріляли Барвінкове: загинули двоє мирних жителів

У п'ятницю, 3 лютого, ворог близько 4:30 ранку обстріляв містечко Барвінкове, що в Ізюмському районі (нині ворог посилив там свою вогневу активність). Жертвами підступного удару по одному з приватних будинків стали двоє братів — 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На місці влучання

Протягом же минулої доби, за даними ОВА, тривали масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

«Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі», — констататує очільник ОВА.

Зокрема, у Вовчанську постраждала 70-річна жінка. Медичну допомогу вона отримала на місці.

Нагадаємо, вранці 2 лютого ворог вранці бив по Куп'янську, поранивши 67-річну жінку. Під обстрілом опинилося й село Кругляківка Куп'янського району, де був поранений 46-річний співробітник ДСНС.

Фото t. me/synegubov/

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