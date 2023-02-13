Розпочалася вже 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог нині зазнає значних втрат, особливо у живій силі, проте не змінює загарбницьких намірів, зосереджуючи основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також було завдано завдав 4 ракетних удари та здійснено 85 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, інформують у Генеральному штабі ЗСУ.

Проте підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили всі атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

На Бахмутському напрямку від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів нині потерпають 16 населених пунктів, серед яких сам Бахмут, Спірне, Васюківка, Івано-Дар'ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр та інші. Також зросла інтенсивність ворожих обстрілів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, де під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.

На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог посилює контрдиверсійні заходи, для чого туди направили близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупвнтів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Одночасно через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, а наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів противника.

«Вірте у Збройні Сили! Наближаємо перемогу разом!», — закликають українські захисники.

Нагадаємо, раніше у Генштабі констатували, що окупованій частині Херсонщини пенсіонерів змушують приймати російське громадянство, шантажуючи невиплатою грошової допомоги.

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