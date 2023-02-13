«Білорусь поширює дезінформацію про війну»: експерт розповів, як режим лукашенка підтримує кремль

Одним із недооцінених аспектів війни росії проти України була стратегічна роль білорусі як у початковому вторгненні, так і в веденні війни надалі. У прагненні зміцнити власну позицію після масових демократичних протестів 2020 року білоруський диктатор лукашенко позиціонував білорусь як життєво важливий компонент військових зусиль кремля. Таким чином, він безпосередньо й свідомо сприяв нападам на українських солдатів і цивільних осіб, а також руйнуванню українських міст, містечок і сіл, пише старший директор євразійського відділу IRI Atlantic Council Стівен Нікс.

«Підтримка москви з боку лукашенка охоплює п'ять ключових сфер: надання логістичної та матеріальної підтримки російським військам; виконання ролі стартового майданчика для ракетних ударів по українських цілях з білоруської території; трансляція пропаганди та дезінформації проти України; розміщення російських військових госпіталів на білоруській території; а також підозра в організації кібератак на українську інфраструктуру, що фінансуються режимом», — стверджує він.

Вплив цієї підтримки був значним. Російські війська, розгорнуті в білорусі напередодні вторгнення, відіграли ключову роль у наступі на Київ протягом першого місяця війни, а жахливі звірства в Бучі та інших передмістях Києва були здійснені російськими підрозділами, які прийшли з білорусі. Під час початкового штурму Києва логістична підтримка з білорусі дозволила росії поповняти запаси та свої війська, які намагалися захопити українську столицю. Після відступу російських військ з півночі України наприкінці березня та на початку квітня 2022 року білорусь продовжувала надавати безпечний притулок російським солдатам, постачаючи росії зброю та іншу військову техніку. лукашенко також проводить спільні військові навчання та надає тренувальні бази для мобілізованих росіян.

«Білорусь допомагає поширювати пропаганду й дезінформацію про війну, часто повторюючи наративи кремля, що захищають рішення володимира путіна про вторгнення та підтримують його неправдиві виправдання війни, — говорить Стівен Нікс. - Пропаганда настільки поширена, а інформаційний простір всередині білорусі настільки контрольований, що багато білорусів досі не усвідомлюють справжніх масштабів війни. Замість цього багато хто розглядає її як „спеціальну військову операцію“, яка, здавалося б, далека від білорусі».

Ініціатива «Кіберпартизани», пише Стівен Нікс, підірвала технічну інфраструктуру білоруського режиму, а рух залізничних партизанів ускладнив логістичну підтримку російських військ у перші місяці війни.

«Активісти також працюють над боротьбою з дезінформацією та пропагандою, доносячи правду про війну до білоруських громадян. Вкрай важливо, щоб друзі та союзники України на Заході покарали режим лукашенка за його роль у війні росії проти України. Це допоможе підтримати оборону України, наклавши більші витрати на білорусь і змусивши Мінськ двічі подумати, перш ніж виконувати вказівки з москви».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що держпропаганда білорусі активно пускає димову завісу та намагається переконати, що лукашенко не має наміру воювати. Однак підготовка до війни у білорусі йде повним ходом.

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