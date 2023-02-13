Виповнилося б 26 років: в рф хейтери дізнались про смерть таємного сина Пугачової та Кіркорова

Легендарній Аллі Пугачій, яка виїхала з росії на початку путінського вторгнення в Україну, ніяк не можуть дати спокій російські хейтери.

Вони вишукують щось «гаряче» з минулого співачки, а частіше придумують будь-яку гидоту, пов'язану з Примадонною.

Так, минулими вихідними пропагандистський телеканал НТВ видав в етер сюжет програми «Засновано на реальних подіях», в якому йдеться про те, що Філіп Кіркоров міг стати батьком набагато раніше.

Все начебто сталося у 1996 році, коли Примадонна була одружена з Кіркоровим. 49-річна співачка, за спогадами чоловіка, мріяла народити другу дитину, щоб «потримати немовля на руках». Попри солідний вік, їй вдалося завагітніти. Лікарі попереджали, що потрібен відпочинок та спокій, але Алла Борисівна припустилася помилки, і сталося неминуче — вона втратила дитину.

Начебто Пугачова грала з онуком Микитою, і їй раптом стало зле, співачка впала на підлогу. Згодом з'ясувалося, що вона втратила дитину. Це був удар для всієї родини. Пізніше виконавиця лікувалася у Швейцарії, сподіваючись знову відчути радість материнства.

«Тут гарні клініки, тому я роблю все можливе, щоб сталося це диво. Адже я, в принципі, дуже здорова людина. Хочеться сподіватись. Але якщо нічого не вийде, що ж робити — народжуватиму пісні», — казала вона.

Як відомо, їй прийшлося обрати другий шлях.

Нагадаємо, зараз Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми Лізою та Гаррі живе в Ізраїлі. Нещодавно вона закрила свою останню фірму в росії, куди не має наміру повертатися найближчим часом.

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