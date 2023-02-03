Ілля Резнік: «Алу Пугачову не чекаю на свій ювілей»
Народну артистку Аллу Пугачову, схоже, не скоро побачать у росії, про мешканців якої вона нещодавно так влучно висловилася.
Близький друг артистки поет-пісняр Ілля Резнік вважає, що Пугачова повернеться в росії у майбутньому. А зараз він не чекає на Аллу Борисівну на свій 85-річний ювілей 4 квітня, пише латвійське видання BB.lv.
«На жаль, я не чекаю на Аллу на свій ювілей. Вона обов'язково повернеться на Батьківщину. Я так думаю. Але не зараз», — зазначив Резнік.
Нагадаємо, що Алла Пугачова покинула росію після вторгнення військ кремлівського диктатора путіна на Україну. Примадонна разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми Лізою та Гаррі живе в Ізраїлі. Нещодавно вона закрила свою останню фірму в рф.163
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