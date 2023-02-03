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Ілля Резнік: «Алу Пугачову не чекаю на свій ювілей»

16:05 3 лютого 2023
Пугачова

Народну артистку Аллу Пугачову, схоже, не скоро побачать у росії, про мешканців якої вона нещодавно так влучно висловилася.

Близький друг артистки поет-пісняр Ілля Резнік вважає, що Пугачова повернеться в росії у майбутньому. А зараз він не чекає на Аллу Борисівну на свій 85-річний ювілей 4 квітня, пише латвійське видання BB.lv.

«На жаль, я не чекаю на Аллу на свій ювілей. Вона обов'язково повернеться на Батьківщину. Я так думаю. Але не зараз», — зазначив Резнік.

Пугачова, Резнік та Паулс

Нагадаємо, що Алла Пугачова покинула росію після вторгнення військ кремлівського диктатора путіна на Україну. Примадонна разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми Лізою та Гаррі живе в Ізраїлі. Нещодавно вона закрила свою останню фірму в рф.

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