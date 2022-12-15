Алла Пугачова спалює мости: народна артистка закрила свою останню фірму в рф

Після визнання народної артистки Алли Пугачової в тому, що вона цілком і повністю підтримує свого чоловіка Максима Галкіна, і її звернення до мін'юсту Росії вважати її також іноагентом долю артистки, схоже було вирішено наперед — у путінській росії не прийнято прощати інакодумства.

Через маніпуляції фіскальних відомств артистка спочатку була змушена виставити на продаж особняк у селі Грязь та пропонувати власні кошти у вигляді грантів для різних фондів.

Тепер же Алла Борисівна закрила свою останню компанію — фірму «АБП», яка існувала 12 років.

Про це пише телеграм-канал Mash.

Відомо, що через фірму співачка продавала речі власного бренду.

Ймовірно, передбачаючи спроби російських фіскалів накласти руку на компанію, Алла Пугачова після переїзду до Ізраїля оголосила про банкрутство «АБП». Після перевірки компанії її податкова закрила.

Тепер, схоже, народну артистку Аллу Пугачову нічого не пов'язує з російською федерацією, про мешканців якої вона нещодавно сказала «Були холопами, стали рабами».

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