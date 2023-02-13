Дефіцит відсутній: в «Укренерго» розповіли про ситуацію зі світлом

В Україні, після вихідних, поступово зростає споживання електроенергії, що є традиційним для початку робочого тижня.

Водночас дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній, говориться в повідомленні і Telegram-каналі компанії «Укренерго».



Відсутність дефіциту пояснюється підключенням додаткових енергоблоків на декількох теплових електростанціях, внаслідок чого зросло виробництво електроенергії.

«Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини», — пише пресслужба.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання поки що не доводились до областей, а заміри споживання проводяться відповідно до графіка.

«Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у місті Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання», — додали в «Укренерго».

Нагадаємо, що під час останньої ракетної атаки ворога по Україні було пошкоджено низку енергообо'єктів, там виникли пожежі.

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