Вихідні зі світлом — ще не перемога: Зеленський про ситуацію на енергетичному фронті

Президент Володимир Зеленський відзначив, що минулі вихідні для більшості українців пройшли без масових відключень електрики.

На цю особливість він звернув увагу у своєму зверненні за підсумками 354-го дня війни.

«Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, а отже, будуть графіки відключень», — певен очільник держави.

Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, «шахедами», після масованого ракетного нальоту українці можуть мати такі енергодні, доводить професійність українських енергетиків і надзвичайну самовідданість кожного й кожної, хто працює заради забезпечення енергосистеми.

«Маємо усвідомлювати: це ще не перемога, не вирішальна на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з росії. Можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й зростання споживання. Але сьогодні та вчора — це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці роблять великі речі. Тому зберігаймо єдність! Не втрачаймо жодного дня й жодного тижня! Все заради України!» — закликав український лідер.

Раніше, коментуючи ракетну атаку рф на енергетичні об'єкти України, президент Зеленський призвав світ зупинити росію. Він сказав, що ці ракети — це виклик колективній безпеці світу, терор, який можна і треба зупинити.

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