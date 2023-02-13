39.51 / 40.15 41.93 / 42.81
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вихідні зі світлом — ще не перемога: Зеленський про ситуацію на енергетичному фронті

8:20 13 лютого 2023
Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив, що минулі вихідні для більшості українців пройшли без масових відключень електрики.

На цю особливість він звернув увагу у своєму зверненні за підсумками 354-го дня війни.

«Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, а отже, будуть графіки відключень», — певен очільник держави.

Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, «шахедами», після масованого ракетного нальоту українці можуть мати такі енергодні, доводить професійність українських енергетиків і надзвичайну самовідданість кожного й кожної, хто працює заради забезпечення енергосистеми.

«Маємо усвідомлювати: це ще не перемога, не вирішальна на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з росії. Можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й зростання споживання. Але сьогодні та вчора — це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці роблять великі речі. Тому зберігаймо єдність! Не втрачаймо жодного дня й жодного тижня! Все заради України!» — закликав український лідер.

Раніше, коментуючи ракетну атаку рф на енергетичні об'єкти України, президент Зеленський призвав світ зупинити росію. Він сказав, що ці ракети — це виклик колективній безпеці світу, терор, який можна і треба зупинити.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Частині українців у квітні перерахують пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

Обшук СБУ

Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

колонка

Не тільки лампочки: українці зможуть обміняти старі газові котли на нові

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту