Страшна трагедія в Одесі: дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з дев’ятого поверху житлового будинку

У неділю, 12 лютого, в Одесі сталася смертельна трагедія. Близько четвертої години вечора у Суворовському районі на вулиці Академіка Воробйова було виявлено тіло 13-річної дівчинки, яка зістрибнула з балкона 9-го поверху.

Про це повідомили у поліції регіону.

Раніше проблем з правоохоронними органами дівчинка не мала.

У місцевих соцмережах повідомляють, що дитина зістрибнула з будинку ЖК «Одеські традиції». Дівчинка була у верхньому одязі та з невеликою сумочкою.

Поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК з позначкою «самогубство».

Раніше ми писали про випадки падіння з вікон багатоквартирних будинків у Дніпрі.

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