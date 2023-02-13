Страшна трагедія в Одесі: дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з дев’ятого поверху житлового будинку
У неділю, 12 лютого, в Одесі сталася смертельна трагедія. Близько четвертої години вечора у Суворовському районі на вулиці Академіка Воробйова було виявлено тіло 13-річної дівчинки, яка зістрибнула з балкона 9-го поверху.
Про це повідомили у поліції регіону.
Раніше проблем з правоохоронними органами дівчинка не мала.
У місцевих соцмережах повідомляють, що дитина зістрибнула з будинку ЖК «Одеські традиції». Дівчинка була у верхньому одязі та з невеликою сумочкою.
Поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК з позначкою «самогубство».
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