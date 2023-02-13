Опубліковано ще одне відео з «вбивством кувалдою» найманця ПВК «Вагнер»

Близький до злочинного угруповання ПВК «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому нібито зображено вбивство кувалдою найманця, який здався у полон українським військовим.

Про це пише «Медуза».

У повідомленні Grey Zone йдеться, що ця людина «захворіла на одну й ту ж хворобу, від якої втрачаєш свідомість у містах України, то в Києві, тепер у Дніпрі, а після прокидаєшся у підвалі на своєму останньому судовому засіданні».

На новому відео зображено людину, голова якої примотана скотчем до каменю. Він представляється як Дмитро Якущенко і каже, що народився у Криму, потрапив до в'язниці, вирушив на фронт у складі ПВК «Вагнер», а на передньому краї «зрозумів, що це не його війна».

Дані про те, що на відео зображено людину саме з таким ім'ям та прізвищем, підтверджуються лише її твердженнями та повідомленням Grey Zone, близького до ПВК «Вагнер».

«Якущенко» стверджує, що перебував у Дніпрі, де отримав удар по голові й знепритомнів, опритомнів у цьому приміщенні, де йому нібито сказали, що його судитимуть.

На ролику видно, як відразу після цього людина, яка стоїть за «Якущенком», б'є кувалдою по місцю, де знаходиться його голова. У цей момент більша частина кадру розмита, тому зрозуміти, що саме відбувається неможливо.

Але «Якущенко» негайно падає назад, а людина з кувалдою продовжує його добивати.

У тому ж ролику опубліковані фрагменти оповідання «Якущенка», що потрапив у полон, які ще в листопаді минулого року розмістили деякі українські ЗМІ. Зважаючи на все, попереднє відео було зроблено незабаром після того, як ця людина потрапила у полон.

«Якущенко» розповідає, що він був засуджений на 19 років й відбував покарання у Саратовській області, в місті Енгельс. Судячи з його слів, він потрапив до в'язниці в Криму ще у момент, коли півострів перебував під контролем України, а пізніше був переведений на територію росії.

Як каже «Якущенко», ще прямуючи на фронт, він планував «знайти якусь лазівку, просто, як кажуть, втекти». Далі він розповідає, як здався у полон українським військовослужбовцям біля Бахмута.

Відео з «Якущенком» змонтовано так само як ролик зі ще одним «вагнерівцем» Євгеном Нужиним, страту якого було показано у листопаді минулого року.

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