Рада визнала групу «Вагнер» міжнародними злочинцями

Невдовзі після того, як Мінфін США оголосив групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією та ввів відповідні санкції, Верховна Рада визнала цю ПВК міжнародною злочинною організацією.

За проект постанови номер 8397 віддали свої голоси 333 народні обранці, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

В документі, зокрема, міститься пропозиція звернутися до урядів і парламентів країн світу із закликом визнати групу «Вагнер» міжнародною злочинною організацією, виходячи із характеру її діяльності в Україні, ЦАР, Малі, Лівії та Сирії.

А Офісу Генерального прокурора, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України доручається активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, зокрема ПВК «Вагнер», підозрюваних у їх вчиненні на території України, з метою його якісного і оперативного здійснення та передачі відповідних матеріалів в установленому законом порядку до суду.

Також народні депутати визнали російські приватні військові компанії терористичними організаціями.

Раніше повідомлялося, що група «Вагнер» у 2022 році заробила щонайменше 1 мільярд доларів на видобутку золота у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Така інформація міститься у секретному звіті, який отримала адміністрація президента США Джо Байдена.

Фото з Вікіпедії

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