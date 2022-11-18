Не лише Нужин: «вагнерівці» стратили щонайменше 40 завербованих на війну росіян

Про те, що найманці ПВК «Вагнер» вчинили самосуд і жорстоко розправились не тільки з Євгеном Нужиним, який здався в полон, а з десятками завербованих на війну росіян, заявила російська правозахисниця і журналістка Ольга Романова в інтерв'ю каналу «Можемо пояснити». За її словами, без суду вбивають за п'ять видів «проступків»:

«За дезертирство, за спробу здачі в полон, за мародерство, за зловживання алкоголем або наркотиками, за статеві зв'язки. Євген Пригожин обіцяв позасудові страти, з червня він цим займається, і ось уже викладено і відео «страти» Євгена Нужина. Мовою «вагнерівців» це називається «обнулити людину».

Тільки підтверджених випадків військового самосуду вже близько 40, додає Романова.

«І нічого їм за це не буде, будь-який ФСВП на будь-які запити про долю зека відповідає, що це державна таємниця. Зараз ПВК вербує зеків уже в Сибіру, причому багатьох на фронт відправляють примусово. Хоча іноді родичі перешкоджають цьому».

Романова зачитала лист матері засудженого: «Він був раніше в іншому бараку, а в цей його перевели після того, як я не дала згоди на вербування. Подзвонила заступнику начальника колонії, пригрозила, що в суд подам. Мене „вагнерівці“ два дні тероризували дзвінками».

Жінці погрожували, що син у будь-якому разі опиниться на фронті, але на гірших умовах. Уже завербували 30−35 тисяч ув'язнених, констатує правозахисниця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про знищення на Донбасі керівництва вагнеровців. Тим часом британська юридична фірма McCue Jury & Partners подає позов до російського бізнесмена Євгена Пригожина та заснованої ним приватної військової компанії «Вагнера».

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