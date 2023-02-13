Я зустріла кохання свого життя: Даша Астафʼєва зробила відверте зізнання

Популярна українська модель, співачка та волонтерка Даша Астафʼєва, яка поділилася порадами, як зберегти здоров’я під час війни, в інтерв’ю програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» розповіла, що її серце вже зайнято.

«Мабуть, у мене є така риса, що все не так, як у людей, — сказала дівчина. — Під час війни всі розлучаються, а я навпаки — зустріла кохання свого життя і дуже радію цьому! Це зараз єдине, що мене рятує — близькі і родина».

Імʼя свого обранця Даша залишила в таємниці. Співачка лише трохи описала коханого. За її словами, він має зелені очі та високий зріст.

«Можу сказати, що для мене — кохання у 2023 році, — відповіла Даша. — Це продовжувати і не зупинятися! Саме моя кохана людина надає мені сил і віри у те, що все далі має сенс. Чесно кажучи, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми були не разом, і я прощалася кожного дня. А він — єдина людина, яка не знала, що нас чекає, але змушувала мене продовжувати спускатися до бомбосховища, жити, піклуватися про себе та близьких. Навіть зараз він мене постійно мотивує. Тому кохання для мене — це продовження і сенс».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що Ріанна оголосила про другу вагітність.

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