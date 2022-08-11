«Секс та гумор врятують світ»: Даша Астаф'єва поділилася порадами, як зберегти здоров'я під час війни

Популярна співачка та актриса, зірка Playboy Даша Астаф'єва, яка виставила на аукціон свої речі для підтримки жінок-військових, поділилася порадами, як зберегти фізичне та ментальне здоров'я під час війни. Зірка наголосила, що всім нам варто вчитися жити у нових реаліях. На її думку, секс та гумор врятують світ.

Вона опублікувала іронічне відео, в якому за допомогою політичних карикатур розповіла про особливості мистецтва кохання під час війни.

«Війна війною і про здоров'я забувати не слід. Ні про фізичне, ні про ментальне. Особливо, якщо є дещо, що покращує і те, й інше», — говорить у ролику Астаф'єва.

Вона радить не гаяти часу навіть під час сигналу повітряної тривоги.

«Для українців ці слова останні півроку набувають особливого сенсу. Я завжди говорила, що СЕКС та Гумор врятують світ, а сьогодні ми щодня доводимо це! Україна — це диво. Українці тим більше! Тож не витрачайте часу», — каже Даша.

Зірка радить експериментувати з новими позами і не забувати про рольові ігри та секс по телефону. Астаф'єва згадала приклад президента Франції Еммануеля Макрона, дзвінки якого путіну стали мемом.

Також Даша не оминула увагою висловлювання Арестовича про «два-три тижні».

Раніше Даша Астаф'єва захопила шанувальників новими фото, на яких вона позувала без спідньої білизни.

Нагадаємо, під час війни артистка залишилася у Києві та зайнялася волонтерством. Вона засумнівалася в щирості деяких українських артистів, які виступають за кордоном.

Фото instagram.com/da_astafieva

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