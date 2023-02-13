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Українка увійшла до фіналу шведського нацвідбору на «Євробачення-2023»

21:45 13 лютого 2023
Марія Сур

Українка Марія Сур вийшла у фінал телевізійного конкурсу «Мелодіфестивален» — національного відбору на «Євробачення-2023» у Швеції. Черговий відбірковий етап, у якому брали участь семеро артистів, пройшов у концертному залі міста Ліндчепінг. Голосування глядачів визначило двох фіналістів — Марію Сур і групу Panetoz. Фінал конкурсу відбудеться 11 березня у Стокгольмі — тоді стане відомо, хто представлятиме Швецію на «Євробаченні-2023».

Марія виступила з піснею «Ніколи не здавайся».

«Ця композиція про моє життя, — розповіла Марія. — Про те, що нам довелося пережити. Найбільше хотілося, щоб зараз у залі був мій тато».

Відомо, що 18-річна Марія разом із мамою приїхала до Швеції у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії до України. Її батько залишився у рідному Запоріжжі. Дівчина взяла участь у масштабному благодійному концерті на допомогу Україні в Стокгольмі, де її помітила відома продюсерська компанія. Сур — учасниця музичних конкурсів в Україні. Вона пробувала свої сили у «Х-факторі» та «Голосі країни-12» у складі команди Олі Полякової.

Нагадаємо, переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra стали спеціальними гостями престижної музичної премії MTV Europe Music Awards.

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