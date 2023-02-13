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«Євробачення-2023»: букмекери зробили втішний прогноз для України

16:20 13 лютого 2023
Євробачення

Букмекерські контори вже почали приймати ставки та робити перші прогнози щодо майбутніх переможців конкурсу «Євробачення-2023», який відбудеться в травні в Ліверпулі. Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel .

За прогнозами британської букмекерської компанії Smarkets наразі представники України мають усі шанси на перемогу та посідають перше місце.
За даними компанії TVORCHI посідають першу сходинку рейтингу (33, 78%). Другу — представник Швеції (14,29%), а третю — Фінляндії (10,2%). Серед лідерів також опинилися Норвегія та Велика Британія.

Однак, слід зауважити, що такі прогнози дуже передчасні, адже ще не всі учасники представили свої пісні. Рейтинг може змінюватися до самого конкурсу, аж до самого фіналу.

Нагадаємо, конкурс у Великобританії пройде від імені України, в організації шоу бере участь і українська команда.

Кажуть, що ведучими конкурсу можуть стати Тимур Мірошниченко та Маша Єфросініна.

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