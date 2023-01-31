З українською символікою: у Ліверпулі представили логотип і гасло «Євробачення-2023»

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023», який цього пройде в Ліверпулі від імені України, опублікували гасло та логотип. Масштабна подія пройде під девізом «United by music» (Об'єднані музикою).

Барвистий логотип, схожий на дзигу, створює ефект електрокардіограми — виробляє низку сердець, кожне з яких реагує на ритм і звук, символізуючи велике колективне серце. Логотип виконаний у чотирьох кольорах: жовтий, синій, як прапор України, і фіолетовий з рожевим, які є символами «Євробачення».

Відповідне оформлення вже з’явилося на офіційному сайті конкурсу та соцмережах, опубліковано відео презентації. Символіку конкурсу показали під трек «Stefania» переможців «Євробачення-2022» гурту Kalush Orchestra.

«Новий слоган демонструє унікальне партнерство між Великою Британією, Україною та приймаючим містом Ліверпулем, щоб донести конкурс пісні „Євробачення“ до глядачів у всьому світі, і неймовірну силу музики, щоб об’єднати спільноти. Він також відображає саме походження конкурсу, щоб зблизити Європу завдяки спільному телевізійному досвіду в різних країнах», — йдеться в офіційній заяві Європейської мовної спілки (EBU).

Нагадаємо, Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI, який став переможцем національного відбору.

Кажуть, ведучими конкурсу в Ліверпулі можуть бути Тимур Мірошніченко та Маша Єфросініна.

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