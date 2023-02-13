В Україні погіршиться погода: кому холодний атмосферний фронт принесе дощі та мокрий сніг

Вже у вівторок, 14 лютого, на територію України зайде холодний атмосферний фронт, який перетинатиме нашу країну разом із мокрим снігом та дощем.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко в своєму Telegram-каналі, найбільше опадів дістанеться сходу, південному сходу України, Полтавщині та частині Дніпропетровщини.

На решті території очікується просто невеликий мокрий сніг чи дощ.

У західних областях ймовірність опадів буде найменша — туди надмір вологи не пустить антициклон Feuka.

При проходженні атмосферного фронту посилюватиметься північний вітер — часом до 15−20 метрів за секунду.

Температура повітря у вівторок очікується порівняно високою: впродовж дня +2+7 градусів, у східній частині, в Полтавській та Дніпропетровській областях буде свіжіше, 0+4 градуси.

А у столиці день Святого Валентина принесе невеликі опади, рвучкий вітер та денну температуру повітря в межах 1−3 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик розповів, коли до України прийде справжня весна.

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