І навіть невеликий «плюс»: українцям пообіцяли потепління та снігопади у вихідні

В Україну, де останніми днями було морозно, йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг, а морози відступлять.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, у суботу, 11 лютого на півдні та південному сході серйозні опади малоймовірні.

«При проходженні фронтів вітер може посилюватися. На дорогах через ожеледицю та сніг стане складніше рухатися. Нарешті відступлять морози. Вночі ще буде холодно, особливо найближчої, до -7−14 градусів, проте вже у ніч на неділю, 12 лютого, цілком пристойні -2−7 градусів. Вдень в Україні взагалі очікується від 3 морозу до 2 тепла», — зазначила вона.

У Києві очікується сніг, потім мокрий сніг, але у неділю, коли фронт піде дали, опади припиняться. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, часом рвучкий. Потеплішає: вночі ще підморожуватиме, а в денні години — відлига, навіть невеликі «поюси».

В «Укргідрометцентрі» попереджають про зміну гідрологічної ситуації до 13 лютого. Так, на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки).

А на Десні (в межах країни) можливі різкі коливання рівнів води до 0,1−0,3 м за добу, на ділянці Новгород-Сіверський — Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області) утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни р. Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки).

Фото "Укргідрометцентру"

Погодна карта на суботу на неділю прогнозується наступною:

Погода на 11 лютого

Погода на 12 лютого

Нагадаємо, що народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що в період з 10 до 14 лютого опадів буде не багато, натомість очікується багато сонця. А ось з15 до 16 числа варто очікувати на вогку погоду. Остання декада лютого, за його прогнозами, має бути по-весняному теплою.

Фото Pixabay

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