Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Українські пенсіонери можуть претендувати не лише на субсидію, а й на пільги на оплату комуналки. Причому пільгу отримувати набагато вигідніше, адже є можливість взагалі не платити за послуги житлово-комунального господарства, пише ресурс На пенсії.

Громадяни України матимуть змогу розраховувати на пільги, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика у розрахунку на одну особу за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (2023 року це 3760 гривень).

Пільга призначається на 12 місяців із місяця, коли таке право виникає та поширюється на оплату:

житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг (централізовані постачання холодної води, централізовані постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

палива та зрідженого газу.

Водночас 100% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається лише тим пенсіонерам, які раніше працювали педагогами, медиками, фармацевтами, фахівцями з захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу.

Нагадаємо також, що з 1 лютого пільги на оплату житлово-комунальних послуг одержувачам надаються виключно у готівковій формі.

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