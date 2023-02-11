Пільги на комуналку: що для українців змінилося з 1 лютого

У січні 2023 року завершено реформу монетизації пільг, яку було розпочато у 2019 році. З 1 лютого пільги на оплату житлово-комунальних послуг одержувачам надаються виключно у готівковій формі.

Про це нагадали у Мінсоцполітики.

У міністерстві зазначили, що заощадивши енергоресурси, людина може отримати на руки свої гроші та витратити їх на інші потреби.

Крім того, це один з ключових інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження.

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам наразі провадиться у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:

Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, хто звернувся за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина отримує пенсію.

Пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі та не є пенсіонерами (тобто Пенсійний фонд України не має виплатних реквізитів банківського рахунку або адреси доставки коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в «Ощадбанку».

Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійного фонду інформують пільговика.

Щоб отримати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладення договору банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ «Укрпошта», він має звернутись з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду України.

Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі ПФУ, поштою через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

У відомстві зазначили, що пільговики, які отримають пільгу у готівковій грошовій формі, зобов'язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої пільги.

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