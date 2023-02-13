Відомий український футболіст, котрий втратив дружину у жахливій ДТП, пережив клінічну смерть

Футболіст луганської «Зорі» 28-річний Олег Данченко, дружина якого рік тому загинула у страшній ДТП, пережив інфаркт на тренуванні команди на зборах у Туреччині, повідомляє «Футбол 2.0».

Як інформує джерело, інцидент стався напередодні — 12 лютого. Зазначається, що серце Олега зупинялося тричі, його врятували лікарі, які мали дефібрилятори. Ведучий «ТаТоТаке» Михайло Співаковський уточнив у своєму Telegram-каналі, що Данченко, який зіграв у поточному сезоні 15 матчів в УПЛ, пережив клінічну смерть, а його «врятувала щаслива випадковість». Футболіста, на котрого, не виключено, очікує операція, доправили до реанімації.

Зазначимо, що Олег Данченко — вихованець запорізького «Металурга». Він виступав за хмельницьке «Динамо», «Чорноморець» та донецький «Шахтар», а в період з 2017-го по 2021-й грав у росії («Анжи», «Єнісей», «Рубін», «Уфа»). 2021-го футболіст перейшов у грецький АЕК, за який провів лише 7 матчів, а потім повернувся на батьківщину і підписав контракт із «Зорею». У футболці молодіжної збірної України Данченко зіграв 29 поєдинків та забив три м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарному гравцю та тренеру Юппу Хайнкесу лікарі врятували життя.

Фото ФК «Зоря»

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