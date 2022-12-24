«Я думав, що вмираю в муках»: легендарному футболісту та тренеру врятували життя

Колишній тренер «Баварії» та «Реала» Юпп Хайнкес, який входить до десятки найкращих наставників в історії Ліги чемпіонів, переніс складну операцію на серці, повідомляє Kicker.

77-річний фахівець, який у 2018 році перед відходом на футбольну пенсію вчетверте привів мюнхенський гранд до завоювання чемпіонства у бундеслізі, проходив лікування у Дюссельдорфі і після термінової операції провів два тижні у відділенні інтенсивної терапії, лише після цього повернувшись додому.

«Це був найгірший час у моєму житті. Я не міг спати. Я думав, що вмираю в муках. Хочу висловити подяку всім лікарям та персоналу, які доглядали мене», — наводить слова Юппа Хайнкеса видання.

До речі, Kicker зазначає, що лікарі дозволили легендарному тренеру подивитися кілька матчів ЧС-2022, і після перемоги Аргентини над Австралією у 1/8 фіналу (2:1) він сказав своїй дружині Ірис, що саме земляки Марадони стануть володарями трофея. А вже після тріумфу команди Ліонеля Скалоні у фіналі Хайнкес по-старечому радів своєму дару передбачення, відзначаючи величезну роль в успіху Ліонеля Мессі. «Мессі відчуває, що молоді гравці захоплюються ним і люблять його, і він віддячив команді за це гарною грою. Він як тато зі своїми синами», — сказав тренер.

Зазначимо, що як гравець Хайнкес — чотириразовий чемпіон Німеччини, володар Кубка країни та Кубка УЄФА з «Боруссією» з Менхенгладбаха, а також чемпіон Європи-1972 та чемпіон світу-1974 у футболці збірної ФРН.

Протягом тренерської кар'єри німецький фахівець працював у «Шальке», «Реалі», «Баварії» та інших клубах. У сезоні-1997/1998 Хайнкес привів Королівський клуб до перемоги у Лізі чемпіонів. В статусі головного тренера «Баварії», у сезоні-2012/2013 він виграв чемпіонат Німеччини, Кубок країни та Лігу чемпіонів. Тоді ж німця визнали найкращим тренером світу за версією ФІФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Йожеф Сабо переніс операцію та відмовився покинути Україну після вторгнення росіян.

Фото ФК «Баварії»

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