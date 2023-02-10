Уряд Молдови пішов у відставку: до чого тут війна в Україні

У п'ятницю, 10 лютого, уряд Молдови, на територію якої 10 лютого залітали російські ракети, на чолі з прем'єр-міністром Наталією Гаврилицею пішов у відставку. Глава кабінету заявила, що рішення було ухвалено після консультацій із президентом країни Майєю Санду.

«Після півтора року роботи в уряді настав час оголосити про мою відставку. Ми прийшли до влади в кризовому уряді та проводили політику розвитку, боротьби з корупцією та інтеграції до ЄС», — зазначила Гаврилиця.

Однією з причин відставки уряду стала енергетична криза. У Молдові через російські удари по українській інфраструктурі двічі відбувалося повне відключення електроенергії по всій країні. Крім того, росія значно обмежила постачання газу до Молдови та неодноразово загрожувала повністю його припинити. Кишинів називав зниження обсягів постачання політичним рішенням. Москва стверджувала, що це пов'язано із питаннями оплати.

За словами Гавриліці, її уряду довелося «зіткнутися з енергетичним шантажем».

«Вони думали, що ми здамося і вчинимо, як попередні уряди, які зрадили національні інтереси, але це було не так. Ми працювали в режимі безперервної кризи», — наголосила Гаврилиця.

З початку війни росії проти України було проведено вже дві конференції донорів для Молдови. Вдалося зібрати близько 600 млн. євро. Німеччина, Франція та Румунія створили спільну платформу допомоги республіці. У червні 2022 року глави держав та урядів 27 країн Євросоюзу визнали Молдову кандидатом на вступ до ЄС.

Майя Санду подякувала прем'єр-міністру «за величезну жертву та зусилля».

«Незважаючи на безпрецедентні виклики, країна керувалася відповідально, з великою увагою та самовідданою роботою. У нас стабільність, мир та розвиток — там, де інші хотіли війни та банкрутства», — зазначила президент Молдови.

Кабінет міністрів продовжить виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду. Кандидатуру нового прем'єра президент має висунути на затвердження у парламенті, де більшість мандатів має правляча партія «Дія та солідарність».

Пізніше стало відомо, що кандидатом на посаду прем’єра став секретар Вищої ради безпеки Молдови Дорін Речан.

Як писали «ФАКТИ», раніше Молдова звернулася до союзників із проханням посилити свою протиповітряну оборону.

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